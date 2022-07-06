Стал известен адрес посольства ДНР в Москве МИД РФ: посольство ДНР в Москве будет открыто 12 июля в Грохольском переулке

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Посольство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве будет открыто 12 июля в Грохольском переулке, сообщил агентству «Интерфакс» заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, в торжественной церемонии примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве по адресу: Грохольский переулок, дом 13, строение 2, — сказал Зайцев.

Он добавил, что в церемонии открытия дипмиссии также примут участие представители руководства России, Русской православной церкви, общественно-политических кругов и бизнеса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о назначении российских управленцев руководителями четырех министерств республики. По его словам, Минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, министром образования станет Ольга Колударова, должность главы Минэнерго займет Андрей Чертков, а руководителем Министерства доходов и сборов станет Дмитрий Шмелев.