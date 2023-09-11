Спецпредставитель президента назвал повод для гордости России в Арктике Иванов: лишь Россия построила экологичные газомоторные суда для Арктики

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Только Россия сейчас обладает экологически чистыми судами на газомоторном топливе для перевозки различных грузов в Арктике, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии «Мировой транспортный северный путь» Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, это является вкладом Москвы в сохранение арктической экологии, которым можно гордиться.

Сегодня на верфи «Звезда» здесь, в Большом Камне, спускается на воду первый в мире газовоз, который будет работать на газомоторном топливе, — отметил спецпредставитель президента.

Он добавил, что также на «Звезде» ранее спустили на воду танкер, работающий на газомоторном топливе. Иванов уточнил, что подобные суда являются экологически чистыми. Они не оставляют сажи, загрязняющей льды Арктики и способствующей их ускоренному таянию.

Также Иванов указал на то, что, кроме России, никто не имеет океанских судов, работающих на газомоторном топливе и покрывающих большие расстояния.

Ранее вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что реформы, проведенные по поручению президента России Владимира Путина, затронули 5 млн жителей Дальневосточного федерального округа. По его словам, в округе началась реализация таких проектов, как судостроительный комплекс «Звезда», Удоканский горно-металлургический комбинат, Амурский газоперерабатывающий и газохимический заводы, Находкинский завод минеральных удобрений, Баимский горно-обогатительный комбинат.