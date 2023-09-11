Трутнев рассказал, как изменился Дальний Восток за 10 лет Трутнев: реформа развития Дальнего Востока затронула 5 млн человек

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Реформы, проведенные по поручению президента России Владимира Путина, затронула 5 млн жителей Дальневосточного федерального округа, заявил в ходе Восточного экономического форума вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он напомнил, что в 2013 году глава государства назвал подъем Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. За это время было принято 75 федеральных законов и более 400 правительственных актов.

На Дальнем Востоке возникли территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар», механизм выравнивания энерготарифов, электронная виза и специальный административный район, «дальневосточная ипотека» и Единая дальневосточная авиакомпания. Недавно возник новый преференциальный режим на Курилах, — сказал Трутнев.

Он отметил, что вся проделанная работа привела к тому, что в регион удалось привлечь более 3,4 трлн рублей инвестиций, там было построено 673 предприятия, создано более 125 тысяч рабочих мест. В округе началась реализация таких проектов, как судостроительный комплекс «Звезда», Удоканский горно-металлургический комбинат, Амурский газоперерабатывающий и газохимический заводы, Находкинский завод минеральных удобрений, Баимский горно-обогатительный комбинат.

Также жизнь региона изменилась с разворотом экспортных поставок России на Восток. Это значительно увеличило нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль, Транссиб и порты. Объем заявок только дальневосточных грузоотправителей на погрузку в 2022 году вырос на 70% или на 100 млн тонн, подчеркнул Трутнев. По его словам, подобный разворот требует «более энергичных действий по развитию инфраструктуры: модернизации Восточного полигона, увеличению перевалочной мощности портов».

Трутнев подчеркнул, что новые значения начинает в связи со всеми переменами играть Северный морской путь, правительством принят специальный план его развития. В настоящее время начата постройка ледоколов, создается спутниковая группировка, а также ведется иная работа «для того, чтобы сделать плавание по Северному морскому пути безопасным и комфортным», резюмировал Трутнев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Ранее сообщалось, что в рамках форума обсудят комплексное развитие территорий и инфраструктуру Дальнего Востока. В ходе мероприятия международной дискуссионной платформы Urban Hub также пройдут дискуссии об аспектах финансирования жилищного строительства, подходах девелоперов и формировании мастер-планов городов.