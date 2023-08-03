На ВЭФ-2023 обсудят комплексное развитие Дальнего Востока

Фото: Пресс-служба ВЭФ

На VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023), организованном Фондом Росконгресс, обсудят комплексное развитие территорий и инфраструктуру Дальнего Востока. В ходе мероприятия международной дискуссионной платформы Urban Hub также пройдут дискуссии об аспектах финансирования жилищного строительства, подходах девелоперов и формировании мастер-планов городов. ВЭФ-2023 состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Программа будет включать проведение панельной сессии. В рамках нее участники должны будут обозначить основные вызовы, которые стоят перед сектором строительства. Также состоятся пять дискуссий по ключевым сферам отрасли. Участникам предстоит обсудить влияние качества жилья на демографию, реализацию программ льготной ипотеки, модернизацию ЖКХ в регионе и способы привлечь граждан на Дальний Восток.

Urban Hub представляет собой новый проект фонда и является платформой для международных дискуссий. Он направлен на расширение исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Принципы Urban Hub отвечают Целям устойчивого развития (ЦУР) и Новой программе развития городов ООН. Открытие платформы прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году.

Стратегическая сессия по разработке деловой программы Urban Hub на ВЭФ-2023 прошла в Москве. В ней приняли участие представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и строительных компаний. Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасиши, итогом работы платформы в рамках форумы должна стать подготовка протокола с конкретными поручениями по развитию отрасли на Дальнем Востоке.

ВЭФ ранее был перенесен на 10–13 сентября. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он отметил, что новые даты были утверждены с учетом графика проведения международных мероприятий.