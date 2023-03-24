Названы даты проведения Восточного экономического форума Трутнев сообщил о переносе Восточного экономического форума на 10–13 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен на 10–13 сентября. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новые даты утверждены с учетом графика проведения международных мероприятий.

Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий, — сказал Трутнев.

Ранее предполагалось, что ВЭФ пройдет во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 5 по 8 сентября. Позже время проведения форума сместили на 12–15 сентября.

По словам Трунева, данное мероприятие объединяет политиков, предпринимателей и общественников Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он пообещал встретить участников форума на высоком уровне и обсудить с ними «перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества».

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал Дальний Восток ключевым регионом для России и авангардом российской экономики, которая разворачивается на Восток. Чиновник рассказал, что многие инвестиционные проекты здесь состоялись благодаря поддержке государства. Он отметил, что главными из новых механизмов в регионе стали территории опережающего развития.