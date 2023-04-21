«Совсем с ума сошли»: в Госдуме заступились за Филиппа Киркорова Депутат Госдумы Драпеко заступилась за Филиппа Киркорова после обвинений в пропаганде ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Выступление артиста Филиппа Киркорова не стоит проверять на пропаганду ЛГБТ, считает депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко. Она подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что большое количество россиян любит певца, поэтому публичные действия против него могут вызвать негативные настроения в обществе.

Это все глупости, даже смешно, совсем с ума сошли. Киркорова любят в стране, поэтому напрасно разжигать такую рознь в народе, это совершенно излишне, — заявила Драпеко.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что артиста вряд ли станут проверять на ЛГБТ-пропаганду. Он добавил, что не видит в действиях исполнителя того, в чем его пытаются обвинить некоторые зрители.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее сообщил, что изменение внешности Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.