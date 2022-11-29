Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Совет Федерации получил от президента России Владимира Путина представление о снятии Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости сенатор, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов. По его словам, представление будет рассмотрено 30 ноября в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента.

Получили, — ответил Артамонов на вопрос журналистов, получили ли в Совфеде представление Путина об освобождении Кудрина от занимаемой должности.

Также ранее Артамонов заявлял, что сенаторы не предлагали Путину кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты.

Ранее источник сообщал, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал подтверждать сообщения СМИ о встрече президента и главы Счетной палаты. Журналисты писали, что встреча состоялась 24 ноября, а главной темой обсуждения были вопросы, которые касаются компании «Яндекс».