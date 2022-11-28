В Совфеде сообщили, когда Кудрина могут снять с поста главы Счетной палаты Сенатор Артамонов: в Совфеде ждут представления Путина о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты 30 ноября

Фото: Счетная палата Российской Федерации

Алексей Кудрин

Члены Совета Федерации ждут представления президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, рассказал в беседе с РИА Новости сенатор, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов. По его словам, само представление могут рассмотреть уже 30 ноября.

Артамонов заявил, что на данный момент сенаторы не предлагали Путину кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты.

Ранее источник сообщил, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании. По его словам, фактическое решение о переходе уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря на одном из пленарных заседаний Совета Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал подтверждать сообщения СМИ о встрече президента и главы Счетной палаты. Журналисты писали, что встреча состоялась 24 ноября, а главной темой обсуждения были вопросы, которые касаются компании «Яндекс».