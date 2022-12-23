Совфед одобрил закон о такси

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Совфед одобрил закон о такси, который устанавливает требования к автотранспорту, водителю, регламентирует деятельность служб заказа, предусматривает создание соответствующих реестров, сообщает РИА Новости. Документ вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «региональный реестр перевозчиков легковым такси». Он вступил в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно новому закону, водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Он также запрещает работать в такси водителям с непогашенной судимостью и с тремя неоплаченными дорожными штрафами.

Также документ регламентирует внешний вид автомобилей такси. Машина должна будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля предлагается установить фонарь оранжевого цвета, в салоне должна быть представлена информация о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать госномер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя — его фамилию и имя.

Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.

Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.

Закон предполагает создание трех региональных реестров такси. Первый будет содержать информацию о перевозчиках, второй — о транспортных средствах, а третий — о службах такси.

Госдума приняла данный закон на заседании 22 декабря.

До этого стало известно, что в отношении водителей, в крови которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела. Соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД. Указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например фенибута и феназепама.