Совфед одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин 10 мая, депутаты нижней палаты приняли его 16 мая.

Российская Федерация вынуждена предпринимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и национальных интересов, — говорится в сопроводительных документах к закону.

Как отмечается, положениями ДOВСЕ устанавливаются обязательства для его государств-участников по кoличественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооружeнных сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллeрия, боевые самолеты и боевые вертолeты. РФ ратифицировала ДОВСЕ в июле 1992 года.

В пояснительной записке отмечалось, что договор был актуален в 90-е годы, однако сейчас он устарел и утратил связь с действительностью, поскольку ситуация с оружием в Европе за 16 лет резко ухудшилась.

16 мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что перспектива возвращения России к ДОВСЕ исключена. Он добавил, что сначала должен закончиться «штормовой период» в отношениях России с Западом. В случае его отказа от нынешней политики в отношении РФ возможен поиск новых подходов.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что выход из ДОВСЕ не повлечет для России никаких последствий. По его словам, соглашение не работает и участие в нем не имеет смысла.