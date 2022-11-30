Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей

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Совет Федерации одобрил закон об увеличении прожиточного минимума на 3,28% — до 14 375 рублей. Величину установили исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов. С 1 июня 2022 прожиточный минимум составлял 13 919 рублей.

Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов, — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Информация об увеличении величины на 3,28% в сравнении с показателем от 1 июня текущего года содержится в заключении бюджетного комитета верхней палаты парламента. 23 ноября закон о прожиточном минимуме на 2023 год приняли депутаты Госдумы.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.