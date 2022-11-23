В России прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей Госдума приняла закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей

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Государственная дума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год, он составит 14 375 рублей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Новая величина прожиточного минимума исходит из прогнозируемой границы бедности.

Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023–2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, и у Михаила Мишустина.