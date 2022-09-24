Рост номинальной зарплаты в России спрогнозировали до 80 тысяч рублей РБК: Минэк прогнозирует рост номинальной зарплаты до 80 тысяч рублей к 2025 году

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минэкономразвития прогнозирует рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета, на который ссылается РБК.

Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024 средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.

Также прогнозируется рост прожиточного минимума пенсионерам до 13 637 рублей к 2025 году. Что касается этого года, то прожиточный минимум пенсионера может вырасти до 11 970 рублей, в прошлом году он составлял 10 022 рубля.

Об увеличении прожиточного минимума в 2023 году сообщало Минтруда. Предполагалось, что он вырастет до 14 375 рублей. МРОТ при этом должен увеличиться до 16 242 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, а также у премьер-министра России Михаила Мишустина.