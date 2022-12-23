Совфед одобрил уголовные сроки и штрафы за осквернение георгиевских лент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Совет Федерации России одобрил закон о введении уголовной и административной ответственности за осквернение георгиевских лент, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента в Telegram. В связи с принятием закон георгиевская лента приравнена к символам воинской славы. Гражданам России может грозить до пяти лет лишения свободы и штрафы в размере до пяти млн рублей.

Согласно одобренному закону, юридическим лицам при осквернении георгиевских лент будет выписываться штраф в размере от трех до пяти млн рублей, с конфискацией имущества или без. Физическим лицам грозит штраф до трех млн рублей или лишение свободы сроком на три года. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору будет выписываться штраф от двух до пяти млн рублей. Также злоумышленникам может грозить уголовный срок до пяти лет лишения свободы.

Также закон устанавливает правила использования георгиевских лент. Так, их можно носить во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и иных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Кроме этого, допускается их использование во время празднования других памятных дат России и при увековечивании памяти российских воинов.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».