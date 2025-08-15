Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:31

«Событие номер один»: Песков отметил интерес мира к саммиту на Аляске

Песков: встреча Путина и Трампа на Аляске является событием номер один в мире

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является событием номер один в мире, заявил KP.RU представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, саммит проходит после обвала в отношениях между двумя странами, поэтому ажиотаж вокруг него является естественным.

Российско-американский саммит после того обвала, который произошел в двусторонних отношениях <…> — это мировое событие номер один, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Путина ждет напряженный рабочий график во время поездки на Аляску. Из-за 11-часовой разницы во времени пятница, 15 августа, для российского лидера фактически растянется на двое суток.

До этого Песков отметил, что российская делегация на саммите в Аляске будет представительной и большой. Он добавил, что визит будет непростым.

Также он сообщил, что подготовка встречи президентов России и Соединенных Штатов на Аляске прошла в сжатые сроки. По словам представителя Кремля, при организации саммита были соблюдены все необходимые параметры.

