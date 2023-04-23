«Снять исподнее»: Захарова оценила просьбу Киева увеличить помощь Захарова отреагировала на просьбу МИД Украины увеличить помощь Киеву в десять раз

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника увеличить военную помощь Киеву в десять раз. В сообщении о заявлении украинского дипломата в Telegram она разместила эмодзи с шортами.

Российский дипломат напомнила о содержании заявления Мельника, который среди прочего призвал партнеров Украины пересечь все «красные линии».

И снять исподнее, — добавила Захарова.

Мельник, заявивший, что военную помощь Киеву следует увеличить, призвал западных партнеров выделить на поставки оружия Украине один процент ВВП.

Ранее Андрей Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными, и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.