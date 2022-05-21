Снова в суд: данные клиентов Delivery Club утекли в интернет Пока пользователи «Яндекс.Еды» судятся с компанией, в сеть попали данные другого сервиса

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные клиентов сервиса Delivery Club утекли в сеть. В компании заявили, что в интернете оказались сведения о заказах. В «Роскомсвободе», которая уже подала иск к «Яндекс.Еде» из-за аналогичной утечки, сообщили, что надеются потребовать компенсации и от этой организации.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал NEWS.ru, что правозащитники рассматривают возможность подачи в суд на Delivery Club. Кроме того, ведётся работа по иску к сети лабораторий «Гемотест», данные клиентов которой тоже оказались в интернете — но с этой компанией есть сложности, потому что её база продаётся, а не находится в открытом доступе.

Мы принимаем меры, чтобы собрать доказательства и, думаю, будем предъявлять требования, — подчеркнул юрист.

Утечку данных клиентов Delivery Club компания подтвердила 20 мая. В организации принесли извинения пользователям и подчеркнули, что банковские данные не попали к злоумышленникам.

1 марта аналогичная утечка была зафиксирована в «Яндекс.Еде». В результате данные клиентов сервиса не только попали в интернет, но и были нанесены на карту. На специальном сайте, который сейчас заблокирован Роскомнадзором, пострадавшие пользователи смогли найти свои адреса, номера телефонов и список заказов за последние шесть месяцев. Позднее карту добавили информацией из других сервисов, в том числе Wildberries, СДЭК и базы ГИБДД.

Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей. Правозащитники посчитали, что этого наказания недостаточно: «Роскомсвобода» подала коллективный иск о компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей для каждого пострадавшего. Как рассказал Дарбинян, сейчас суд зарегистрировал 20 истцов, однако присоединиться к иску можно в любой момент до начала прений, и есть много желающих сделать это.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно компании приучать к тому, что гражданская правовая ответственность за подобные наущения будет серьёзная, а не копеечная, как было раньше, — подчеркнул он.

Юрист отметил, что несмотря на публичное признание утечки, компания не признаёт своей вины. По его мнению, организация надеется, что суд определит сумму компенсаций истцам меньше затребованных 100 тысяч рублей. При этом сам он считает, что у иска хорошие перспективы: «Утечка достаточно объёмная, данные обратно в тюбик не запихнуть».

Дарбинян рассказал, что раньше коллективных исков по утечкам персональных данных не было. В суды обращались отдельные пострадавшие, в пользу которых взыскивали 10-20 тысяч рублей. Люди не судились, потому что затраты на юристов выше, чем возможная компенсация.

В свою очередь руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк заявил NEWS.ru, что за утечки данных ответственны не только компании, но и государственные органы, «которые все предыдущие годы закрывали глаза как на чужие утечки, так и на собственные».

У нас всё законодательство, которое работает с сфере регулирования персональных данных, работает в ручном режиме и включают тот или иной ресурс, когда им что-то надо. Когда кто-то начинает расследовать по слитым базам, например, сотрудников ФСБ, государство начинает интересоваться. Когда это не касается политических причин — ну сливают и сливают, — подчеркнул он.

В «Роскомсвободе» считают, что такие сливы могут привести к серьёзным последствиям для жертв: они могут столкнуться, например, с мошенничеством или травлей. В базе «Яндекс.Еды» присутствуют данные различных известных людей, и некоторые из них подтвердили NEWS.ru, что испытывают дискомфорт в связи с публикацией данных.

Об этом рассказала актриса Гоголь-Центра Рита Крон. По её словам, звонки ей начали поступать совсем недавно, 18 мая. Зато эти звонки приходят каждый час с разных номеров. Она считает, что виновные должны понести какое-то наказание.

Пока мне везёт и никому не удалось меня «развести» на крупную сумму, но другим может повезти меньше. Это, конечно, очень неприятно, теперь в каждом звонке ждёт какой-то подвох, — сказала она.

Собеседник, ответивший по номеру, который в базе указан как телефон певицы Лолиты Милявской, тоже недоволен публикацией номера. Корреспондента NEWS.ru попросили процитировать: «Мне доставляют дискомфорт вопросы по поводу моего дискомфорта по поводу того, что мои данные были слиты».

Однако не все испытывают неудобства. Так, на сайте есть номер телефона, который подписан как номер Светланы Кривоногих (СМИ считают её знакомой президента Владимира Путина). Женщина, взявшая трубку по этому телефону, сказала, что у неё «ничего не слито» и ей «вообще всё равно».

Не возникает проблем и у актёра Гоголь-Центра Филиппа Авдеева. Он заявил NEWS.ru, что ему после публикации звонили только один раз — предупредить об утечке: «мне наоборот очень милые люди пишут».