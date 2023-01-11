Служба внешней разведки назвала сообщения об отставке Нарышкина вымыслами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опровергло сообщения об отставке директора СВР Сергея Нарышкина, сообщает ТАСС. В ведомстве назвали подобные публикации в соцсетях вымыслами.

Досужие вымыслы не комментируем, — заявили в пресс-бюро.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку депутата Курской области Максима Васильева, чье новогоднее обращение из отпуска в Мексике появилось в Сети. Турчак заявил, что подвигнуть парламентария к этому может «кувалда Вагнера» или «пинок» главы региона Романа Старовойта.

Позже Васильев извинился за собственный поступок и назвал данное видео шуточным. Он также указал, что оно предназначалось для личного архива и каким-то образом было украдено, после чего слито в интернет. Парламентарий также встал на защиту своей супруги — депутата «Единой России» Светланы Васильевой от нападок хейтеров, которые, по его словам, желают ей и его семье смерти.