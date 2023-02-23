Слуцкий выбрал завет Жириновского вместо позиции Миронова Слуцкий: ЛДПР будет участвовать в выборах президента, как завещал Жириновский

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий от лица партии заявил, что политическое объединение намерено придерживаться позиции бывшего лидера Владимира Жириновского относительно участия в президентских выборах. Политик, ушедший из жизни в прошлом году, утверждал, что нужно «участвовать всегда и везде». Так Слуцкий ответил «Подъему» на следующий день после заявления лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Последний говорил, что партия не станет выдвигать кандидата, потому что «нечего дурака валять».

Объявить о выдвижении кандидата в президенты от ЛДПР может только Съезд. Однако, если «Справедливая Россия» отказывается участвовать в выборах далеко не впервые — они пропустили кампанию 2008 и 2018 гг. — то ЛДПР не пропустила ни одних президентских выборов в истории нашей страны. Позиция основателя ЛДПР Владимира Жириновского была такой: участвовать всегда и везде, — подчеркнул в свою очередь Слуцкий.

Кроме того, о готовности выдвинуть кандидата на пост президента журналистам сообщили представители КПРФ.

Ранее стало известно о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник журналистов, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил. Миронов, в свою очередь, поддержал это решение писателя, но предложил не торопить события.