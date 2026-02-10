«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал готовиться к блокировке Telegram в России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что мессенджер успел стать значимым событием в информационной и культурной жизни РФ. Он также выразил надежду на урегулирование проблем с доступом к альтернативным платформам, таким как MAX, для международного общения.

Я с печалью смотрю на возможную блокировку Telegram. Искренне считаю, что платформа стала событием в информационной и культурной жизни нашей страны. Сам читаю некоторые Telegram-каналы — не только политические, но и культурные, исторические. Понимаю, что мессенджер стал языком международного общения, средством международной коммуникации. Многие мои знакомые из различных сообществ по всему миру используют Telegram как средство общения, и с удовольствием они бы общались в MAX, но не могут подключиться, потому что их национальные операторы этого не позволяют сделать. Надеюсь, что в будущем это будет решено, — высказался Милонов.

По его словам, от руководства Telegram требуется осознание двойственной роли платформы. Он отметил, что мессенджер активно используется злоумышленниками в корыстных целях.

Конечно, хотелось бы, чтобы руководство Telegram осознало, что там не только интересная информация. Мессенджер — еще и инструмент для плохих, злых людей, которые используют платформу в корыстных целях. Мне самому периодически пишут и звонят фейковые персонажи. Я как лингвист, безусловно, сразу определяю днепропетровский диалект, поэтому посылаю их ко всем чертям. Но сколько людей было обмануто именно при помощи Telegram — этого нельзя отрицать, — подытожил Милонов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

