СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников Минобороны

СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников Минобороны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух сотрудников Минобороны РФ, сообщил глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Их обвиняют в подделке документов и причинении ущерба государству на сумму более 300 млн рублей.

Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова, — отметил Бастрыкин.

По версии следствия, сотрудники Минобороны подписали поддельный акт проверки комплексов связи. Бастрыкин уточнил, что оборудование не соответствовало условиям госконтракта.

Ранее Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Адвокат Денис Балуев сообщил, что защита обжалует это решение.

Также сообщалось, что Иванову будут предъявлены новые обвинения еще по двум статьям. Они связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.