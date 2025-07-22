СК разрешили приостанавливать операции на счетах подозреваемых

Депутатами Государственной думы России принят законопроект, предполагающий наделение Следственного комитета правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых, сказано на сайте ГД. Решение было принято на пленарном заседании. Право СК будет действовать при наличии данных о том, что счета использовались для преступной деятельности. Норма начнет действовать с 1 сентября текущего года.

В соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс РФ следователи или дознаватели получат право в рамках досудебного производства по уголовному делу приостанавливать подозрительные денежные операции на срок не более 10 суток в целях последующего решения вопроса о наложении ареста на них, — сказано в сообщении.

Также в инициативе предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением насчет операторов переводов денежных средств и операторов связи. В частности, их хотят обязать предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что работники маркетплейсов никогда не просят назвать код из СМС-сообщения. По его словам, мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками популярных торговых площадок и курьерских служб.