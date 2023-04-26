СК расследует преступления французских наемников на Украине СК расследует участие французских наемников в казни российских военнопленных на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Следственный комитет России займется расследованием преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине, сообщается в официальном Telegram-канале СКР. Речь идет о гражданах Франции, служивших в рядах полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 92-й бригады ВСУ. Их подозревают в казни троих российских военнопленных, которые были застрелены в упор.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что во Франции были арестованы два наемника Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся из Украины. Их обвиняют в перевозке оружия. На мужчин были составлены документы об угрозе государственной безопасности. Им грозит 15 месяцев заключения.

«Российская газета», ссылаясь на проект Foreign Combatants, уточняет, что эти наемники убили трех российских военных. В частности, Винерон размещал фотографии казненных. Также сообщалось, что оба наемника открыто идентифицировали себя как сторонников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и дивизии СС «Карл Великий».