СК подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе СК подтвердил гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

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Евгений Пригожин

Следственный комитет РФ подтверждает гибель бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В СК подчеркнули, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России тщательно проверит все возможные версии катастрофы. Она добавила, что для установления личностей погибших на борту самолета проводят молекулярно-генетические экспертизы.

О падении бизнес-джета Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, борт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек, все они погибли.