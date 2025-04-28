Силуанов рассказал, как попасть на работу в Минфин Силуанов: для работы в Минфине нужно творческое мышление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Для работы в Министерстве финансов России необходимо творческое мышление, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, не обязательно быть хорошим финансистом и оканчивать Финансовый университет при правительстве РФ. С таким заявлением он выступил в Музее Победы на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», передает корреспондент NEWS.ru.

Я окончил Московский финансовый институт, так же как и нарком финансов Зверев, кстати говоря. В принципе не обязательно оканчивать финансовый вуз, главное — быть творчески мыслящим человеком, понимать векторы развития экономики, — поделился министр.

Силуанов отметил, что среди финансистов есть много людей с техническим образованием. При этом сейчас важно быть креативным, следить за быстро меняющимися событиями, добавил глава Минфина.

Искусственный интеллект, IT — это те направления, без которых не проживут и финансисты. Важно хотеть работать и постоянно совершенствовать свои знания, — заключил министр.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл, какие отрасли испытывают кадровый голод в России. Парламентарий отметил, что сотрудников не хватает в системах здравоохранения и образования.