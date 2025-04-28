В Госдуме назвали отрасли с самым заметным кадровым голодом Депутат Нилов: в системах здравоохранения и образования есть нехватка кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системах российского здравоохранения и образования наблюдается кадровый голод, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в зависимости от региона сотрудников также не хватает в сферах строительства, сельского хозяйства и общепита, что способствует миграции.

Мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге, обсуждаем нехватку кадров в системе здравоохранения и образования. Повсеместно нехватка кадров и в строительной сфере, и в сельском хозяйстве, и в общепите в зависимости от региона. Видимо, именно поэтому у нас такое количество иностранных граждан приезжает, — сказал Нилов.

При этом, по его словам, реальные показатели безработицы намного выше официальной статистики, так как многие нетрудоустроенные люди не встают на соответствующий учет. По словам депутата, они зарабатывают нелегально в силу разных причин.

Есть те, кто вынужден идти на условия работодателя в ущерб себе, потому что не формируется пенсия, никаких больничных быть не может, никакой травмы на производстве как страхового случая быть не может, потому что он не зарегистрирован и не застрахован в системе социального страхования. Либо если сотрудник часть зарплаты получает в конверте, а часть официально, то он зарабатывает малое количество баллов, что влияет на будущую пенсию, — объяснил Нилов.

Ранее стало известно, что правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов. Согласно ему, власти начнут выявлять неработающих граждан трудоспособного возраста.