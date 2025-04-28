Власти разработали способ выявлять тунеядцев РБК: власти начнут выявлять неработающих трудоспособных россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов, передает РБК. По данным журналистов, согласно ему, власти начнут выявлять неработающих граждан трудоспособного возраста.

Документ разработан Минтрудом и согласован с заинтересованными ведомствами. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений его уже одобрила. В числе прочего, он послужит профилактикой нарушений трудового законодательства, в частности подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что в России необходимо сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу. Глава государства подчеркнул, что это общая задача для властей и представителей бизнеса. Кабмин продолжит выстраивать механизмы государственно-экономической политики исходя именно из запросов предпринимателей.

До этого член экспертного совета Госдумы HR-эксперт Гарри Мурадян выразил мнение, что зумеры не считают работу основой своей жизни, поэтому не боятся увольнений. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что молодые люди, выросшие в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации, проще адаптируются к разнообразным ситуациям.