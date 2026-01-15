Обвинения в коррупции против лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко со стороны украинских властей являются политической «зачисткой» конкурентов президента страны Владимира Зеленского, заявил в своем канале в MAX заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также сравнил политическую борьбу в Киеве со «схваткой свиней за доступ к корыту с помоями», отметив, что Тимошенко, вероятно, решила вступить в предвыборную гонку.

В Бандерляндии (на Украине — NEWS.ru) очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты, — говорится в сообщении.

Ранее в офисе партии «Батькивщина» прошли обыски в рамках громкого антикоррупционного расследования. Правоохранители подозревают лидера фракции в организации подкупа парламентариев для получения нужных голосов. В сообщении НАБУ уточняется, что речь идет о руководителе одной из парламентских фракций, предлагавшем незаконное вознаграждение депутатам из других политических сил.

Тем не менее, Тимошенко отвергла все выдвинутые против нее обвинения, связанные с подкупом парламентариев. Политик подтвердила факт проведения утренних обысков в офисе своей политической силы, отметив, что они проходили без соответствующих судебных разрешений.