«Шольц в курсе?»: Захарова осадила Бербок после ее слов о войне Захарова призвала Бербок «приземлиться» после заявления о том, что ФРГ находится в состоянии войны

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ находится в состоянии войны. Дипломат попросила политика пояснить, с кем идет война, как давно и в курсе ли канцлер страны Олаф Шольц. Кроме того, она призвала Бербок «приземлиться» и сравнила с «аниматором с британским дипломом».

С кем? ​Давно? Шольц в курсе? Я понимаю, что в юности Анналена Бербок занималась прыжками на батуте и достигла в этом виде неплохих результатов. Но пора уже приземлиться. Это министры или просто нанятые для работы в германских госструктурах аниматоры с британскими дипломами? — написала Захарова.

В начале сентября немецкая оппозиция потребовала отправить Бербок в отставку после ее слов о поддержке Украины вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что глава ведомства «плюет на интересы граждан».

Она добавила, что Германии нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Москвой и Киевом. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом».