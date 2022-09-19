Представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ находится в состоянии войны. Дипломат попросила политика пояснить, с кем идет война, как давно и в курсе ли канцлер страны Олаф Шольц. Кроме того, она призвала Бербок «приземлиться» и сравнила с «аниматором с британским дипломом».
С кем? Давно? Шольц в курсе? Я понимаю, что в юности Анналена Бербок занималась прыжками на батуте и достигла в этом виде неплохих результатов. Но пора уже приземлиться. Это министры или просто нанятые для работы в германских госструктурах аниматоры с британскими дипломами? — написала Захарова.
В начале сентября немецкая оппозиция потребовала отправить Бербок в отставку после ее слов о поддержке Украины вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что глава ведомства «плюет на интересы граждан».
Она добавила, что Германии нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Москвой и Киевом. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом».