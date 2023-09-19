Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Фото: t.me/mod_russia

Мохаммад Багери, Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Тегеране переговоры с главой Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. В ходе диалога стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе, а также актуальные события в Сирии и Афганистане, передает телеканал «Звезда». Подробности беседы не приводятся.

Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит с северным вашим соседом, это Карабах, Армения, — сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства предложил провести совместные учения. По его мнению, Россия и Иран должны обменяться военным опытом.

Ранее Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита последнего в Россию обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности. Они также обсудили текущие военно-политические события на региональном и мировом уровнях. Стороны выразили друг другу конструктивные мнения относительно дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия и обмена опытом между вооруженными силами двух стран в сфере обороны и обеспечения национальной безопасности.