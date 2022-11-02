Шойгу обозначил главную цель деструктивных усилий Запада Шойгу назвал РФ главной целью деструктивных усилий Запада

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

Россия является основной целью деструктивных усилий Запада, заявил 2 ноября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в НАТО хотят отойти от сдерживания РФ путем передового присутствия и приступить к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге». Министр сказал, что Запад поощряет эскалацию конфликта на Украине. И сложившаяся ситуация, заметил он, в первую очередь выгодна США.

Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику, — заявил Шойгу.

Министр напомнил, что летом на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока. В ее рамках РФ назвали главным источником угроз безопасности.

Также Шойгу подчеркнул, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу и разместить на территории Украины ядерное оружие стран НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Свою речь глава страны начал с того, что основной целью Запада является ослабление и разобщение России.

По словам Путина, на Западе прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, «что она должна распасться на множество враждующих областей​».