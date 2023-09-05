Шойгу назвал самый проблемный участок фронта в зоне СВО Шойгу назвал обстановку на Запорожском направлении самой напряженной

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины задействовали резервные подразделения в боях на Запорожском направлении, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, именно на этом участке линии соприкосновения сейчас наблюдается наиболее напряженная обстановка.

Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов, — рассказал министр.

Он также отметил, что киевские власти стремятся продемонстрировать западным правительствам хоть какой-то результат в рамках наступательных действий. Такие меры министр объяснил стремлением сохранить военно-экономическую поддержку.

Ранее уже сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден провести встречу с высокопоставленными военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинской армии. Недовольные этим фактом западные генералы пытались «перезагрузить военную стратегию» Киева и выработать план действий на грядущую зиму. Встречу посетили глава объединенных сил НАТО Кристофер Каволи и начальник британского генштаба Тони Радакин.