«Шавки заходятся лаем»: Медведев о желании Запада судить Россию за Украину Медведев заявил, что Запад из-за веры в свою безнаказанность хочет учредить суды и трибуналы над Россией

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «показательный процесс» против России в виде создания трибуналов или судов для расследования действий страны на Украине собирается устроить «верховный жрец», который «сеет по всему меру хаос и разруху», прикрываясь демократией. Политик отметил, что «псы войны могут сколько угодно заходиться лаем», но Москва не позволит судить себя «шавкам», которые сами остаются неподсудными и «верят в свою безнаказанность и исключительность».

С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик также заявил об «абсурдности идеи наказать» страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, и обвинил Запад в создании таким образом угрозы существованию человечества. По словам Медведева, Вашингтон «грубо и примитивно насаждает свою волю», используя при этом деньги, высококачественное оружие и «бесхарактерных вассалов», которых «для приличия» называют союзниками. Зампред Совбеза РФ отметил, что «фирменным стилем» Вашингтона, независимо от того кто стоит у власти, стало «жестокое истребление гражданского населения».

Бессмысленные войны вдали от своей страны США вели и дальше. Без правил и без оглядки на мировое сообщество, которое «первому среди равных» вовсе не указ. Насколько губительны последствия таких вторжений, хорошо знают Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия — список длинный, причём постоянно пополняемый, — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что для расследования действий США, количество жертв «преступной политики которых сопоставимо с жертвами гитлеровского режима», не был создан ни один надгосударственный орган.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев усомнился в беспристрастности международного трибунала. Он отметил, что одной из задач международной юстиции является национальное примирение, но примеры с бывшей Югославией и с Руандой показали неэффективность таких трибуналов.