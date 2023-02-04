Сенаторов возмутили «исламофобские» акции в Нидерландах и Швеции Матвиенко: Совфед призвал Европарламент осудить акции с сожжением Корана

Фото: Olafur Steinar Gestsson/ТАСС

Ультранационалист, ультраправый экстремист Расмус Палудан сжигает копию Корана в Копенгагене

Сенаторы Совфеда РФ обратились с призывом к членам Европарламента осудить акции с сожжением Корана, заявила глава совета Валентина Матвиенко в Telegram. Она обратила внимание на «исламофобские» акции, прошедшие в Нидерландах и Швеции, в ходе которых активисты уничтожили священные мусульманские книги.

Матвиенко отметила, что особым поводом для возмущения со стороны сенаторов стало «отсутствие адекватной реакции», а также «попустительство» в отношении действий экстремистов со стороны правительств, парламентов и правоохранительных органов стран ЕС.

Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности, — написала Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, Россия — это страна, где с уважением друг к другу живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Матвиенко подчеркивает, что надругательство над Кораном шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий России.

Ранее датский праворадикальный политик Расмус Палудан провел две акции со сжиганием Корана. Первую он осуществил в Стокгольме 21 января, получив на нее разрешение местных властей. Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок Палудана, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.