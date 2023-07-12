Сенатор указал на отсутствие слов о победе Украины на саммите НАТО Цеков: на саммитах НАТО много говорят о помощи Украине, но не упоминают о ее победе

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Цеков

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что саммиты НАТО стали похожи на ритуал, на котором много говорят о помощи Украине, но за разговорами, по большому счету, ничего нет. По словам политика, которые приводит РИА Новости, заявления о «победе» Киева прекратились.

Саммит НАТО — это некий такой ритуал, особенно последние полтора года. Говорят об Украине, о помощи ей, обороне. Раньше говорили, что Украина обязательно выиграет, теперь они говорить об этом перестали, — подчеркнул Цеков.

Сенатор от Крыма считает, что страны Запада видят, как укрепились Вооруженные силы России, и боятся, что им придется с ними столкнуться. Именно поэтому, страны — участницы военного блока не предпринимают реальных шагов к членству Украины в НАТО, уверен он.

Голову морочат теперь и всему миру, — сказал Цеков.

По его мнению, Москва заставляет страны Запада меняться и изменит их окончательно. Остальные страны мира все это видят, подчеркнул политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО дали совет президенту Украины Владимиру Зеленскому во время совместного ужина на саммите в Вильнюсе. По их словам, главе государства, критикующему Альянс, следует остыть. Украинский президент назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временные рамки относительно членства страны в Альянсе.