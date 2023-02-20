Сенатор от Крыма пригласила Байдена в Севастополь и ДНР

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Джо Байден

Сенатор Ольга Ковитиди, представляющая в Совфеде Крым, в разговоре с NEWS.ru предложила президенту Джо Байдену посетить Севастополь и ДНР. Она считает, что так политик поймет «истинные истоки воссоединения Крыма с Россией» и какую «душегубскую» политику он поддерживает.

Президенту США для того, чтобы осознать подлинную ситуацию, необходимо посетить Владимирский собор в Севастополе. И тогда, он может хоть чуть — чуть начнет понимать истинные истоки воссоединения Крыма с Россией. А также было бы неплохо побеседовать с крымчанами и элементарно посмотреть им в глаза, — заявила Ковитиди.

В ДНР член Совфеда предложила президенту США посетить Аллею ангелов, где расположен список детей, погибших в ходе военного конфликта в Донбассе.

А также ему следует пройти по Донецкой Аллее ангелов и посмотреть в глаза родителям, близким, да и просто жителям города. И поймет, что за разделение мира и душегубскую политику, которую он проводит, перед этими людьми ему еще держать ответ, — говорит сенатор.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев. Под вой воздушной тревоги он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru предполагал, что поездка президента США Джо Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам. По его словам, такие поездки не осуществляются спонтанно, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.