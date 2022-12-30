Сенатор Нарусова поддержала введение сухого закона в Туве на Новый год

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Людмила Нарусова

Член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова заявила, что считает решение властей региона запретить продажу алкоголя в республике с 31 декабря по 8 января целесообразным. Сенатор пояснила «Газете.Ru», что глава республики принял такое решения исходя из ситуации с алкоголизмом в регионе. В правительстве Тувы 30 декабря заявили, что запрет торговли спиртным вводится «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан» в период новогодних праздников.

Если это делает глава республики, значит, это целесообразно. Он лучше знает ситуацию с алкоголизмом в республике. Я думаю, что это целесообразно. Потому что знаю, какая там ситуация с этим, — заверила Нарусова.

Запрет продажи спиртного с 31 декабря по 8 января утвердили во всех муниципалитетах Тувы. Полицейские в праздники будут проверять торговые точки на предмет продажи алкогольных напитков. В Кызыле вместе со стражами порядка на рейды будут выезжать также сотрудники городской мэрии. Администрация Пий-Хемского района приняла распоряжение, в котором отдельно прописано, что запрет распространяется в том числе на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В Тес-Хемском районе спиртное запретили продавать с 30 декабря по 9 января, местные власти поручили главам сельских поселений усилить работу народных дружин и профилактических органов.

Главы администраций должны ежесуточно докладывать властям республики об обстановке. Итоговый отчет по работе руководителям муниципалитетов поручили представить 8 января.

Ранее Тува опустилась в рейтинге самых пьющих регионов на 20 строчек, заняв 65-е место. По показателю «отрезвления» Тува уступила только Бурятии, которая утратила 23 позиции, опустившись на 82-е место, сообщал депутат Госдумы, лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев.