«С ним связывали надежды на будущее»: как Путин стал президентом России 26 марта 2000 года состоялись выборы президента РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

26 марта 2000 года состоялись выборы президента России, на которых победил Владимир Путин. В каком состоянии он принял страну после Бориса Ельцина, как и почему россияне избрали лидером именно его, рассказывает NEWS.ru

В каком состоянии была Россия в 1999 году

К концу 1999 года положение дел в России было крайне сложным. В 1998 году случился экономический кризис, как тогда говорили экономисты, самый тяжёлый в нашей истории. Правительство объявило дефолт, отказавшись платить по государственным долгам. Курс рубля за несколько недель рухнул более чем в три раза, все граждане России ровно на столько же обеднели, ведь рынок товаров и услуг полностью зависел от поставок из-за рубежа. Страна, разоренная реформами 1990-х годов, не могла даже прокормить себя, значительная часть продовольствия закупалась за границей. Почти пятимиллиардный кредит Международного валютного фонда, выданный на стабилизацию экономики, незадолго до кризиса исчез в неизвестном направлении.

Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника 26 августа 1998 года, вкладчики банка «СБС-Агро», желающие вернуть свои деньги

Глава правительства Сергей Кириенко был отправлен в отставку президентом Борисом Ельциным. Именно на него свалили ответственность за дефолт, хотя он куда в больше степени был результатом долгой работы предыдущего главы кабинета министров Виктора Черномырдина. Ельцин, кстати, сразу попытался вернуть Черномырдина на прежнее место, но тут воспротивилась Государственная дума, напрочь отказавшаяся утверждать старого премьера.

После долгих споров главой правительства стал Евгений Примаков, выходец из советской внешней разведки, который сформировал фактически оппозиционный президенту кабинет министров. В мае следующего года Ельцин снял Примакова, опасаясь его независимого поведения и растущего влияния. Новым премьером стал Сергей Степашин, фигура проходная, но лояльная президенту.

Однако и Степашин недолго сидел в высоком кресле. Вскоре стало понятно, что его перспективы как политика близки к нолю. Народ не видел в нем будущего президента. Меж тем именно выход на президентские выборы был главной задачей для нового главы правительства. Ведь Конституционный суд запретил Ельцину баллотироваться на третий срок.

Президентское окружение рассматривало тогда самые фантастические варианты — от срочного создания Союзного государства с Белоруссией, где Ельцин мог рассчитывать на должность президента, до реставрации монархии или даже отмены выборов. Однако социологические исследования показывали, что при невероятно низком рейтинге Ельцина, находящегося в границах статистической погрешности (около 3%), любые попытки обойти закон будут восприняты как государственный переворот.

Почему Ельцин выбрал Путина

Потому решено было продолжать поиски кандидата в президенты, который сумел бы понравиться народу. И такой человек очень быстро нашелся. Все та же социология подсказала, что в 1998 году в народе оказался крайне популярен образ Штирлица, хитроумного агента разведки, который ведет опасную работу прямо в логове врага. В правящей верхушке, пусть не на самых высоких позициях, обнаружился человек совершенно не причастный к той вакханалии, что творилась во власти в 1990-е годы.

Владимир Путин, кадровый офицер КГБ СССР, занимавший в 90-е пост в мэрии Санкт-Петербурга. Он руководил предвыборной кампанией первого мэра Анатолия Собчака и, когда тот проиграл, совершил невообразимый по своей честности поступок — добровольно ушел с должности, хотя ему предлагали остаться в аппарате нового губернатора.

Фото: Владимир Родионов и Сергей Величкин /ИТАР-ТАСС Владимир Путин, 2000 год

Поработав несколько месяцев таксистом, Путин получил приглашение в Москву. Там в администрацию президента требовался начальник контрольного управления, структуры, где личная честность была главным требованием. Уже первые действия Путина в новом ранге показали, что он серьезно взялся за коррупцию в органах власти, что сразу привлекло к нему внимание прессы.

В 1998 году Владимира Путина перевели на пост главы Федеральной службы безопасности РФ. На новом месте работы он немедленно начал большую реформу, которая оказалась настолько удачной, что спустя двадцать пять лет ФСБ в целом живет по путинским правилам, установленным еще в 1998 году. В итоге к лету 1999 года Путин имел репутацию, с одной стороны, человека честного, незапятнанного в скандалах эпохи 1990-х, а с другой — эффективного руководителя, хорошо показавшего себя на всех постах.

И тут 7 августа 1999 года началась вторая чеченская война. Международные террористические отряды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Сектанты-ваххабиты замышляли поднять на борьбу с Россией местных радикалов, увеличить численность сил боевиков и начать «освобождение Северного Кавказа от неверных» с целью образования там исламистского государства.

С ходу был захвачен ряд сел на границе республики. Басаев назвал эту агрессию «операцией имам Гази-Магомед», в честь дагестанского муллы, который в 1828 году начал войну против русских. Вскоре марионеточное исламское правительство Дагестана, составленное из сторонников боевиков, объявило о низложении российской администрации Дагестана и взятии власти в свои руки. Над страной нависла смертельная опасность. Ведь ещё совсем недавно Ельцину пришлось подписывать позорный мир с чеченскими террористами, фактически признав их самостоятельность. Теперь же независимая Чечня начала войну с Россией.

Как Путин обещал «мочить террористов в сортире»

В этот самый сложный момент, 9 августа, президент Ельцин объявил о назначении главой правительства Владимир Путина и, видя, что уже не может удержать власть в своих руках, фактически устранился от принятия государственных решений. Было понятно, что в условиях, когда в стране одновременно идет война и продолжается медленный выход из тяжелейшего экономического кризиса, власть может удержать только сильный, харизматичный лидер. Путин оказался именно таким, эпоха Ельцина завершилась. Новый глава правительства с первых же дней решительно взялся за борьбу с террористической опасностью.

Фото: wikimedia.org Грозный, январь 1995 года

В ходе первой чеченской войны гражданские и военные власти постоянно демонстрировали слабость и нерешительность, когда было неясно, хочет ли руководство страны и армии воевать или предпочитает замириться с преступниками любой ценой. Но теперь положение дел полностью изменилось. Было самым решительным образом заявлено, что Россия не капитулирует перед исламистами, а армия получила чёткие приказы, успешно приступив к выполнению боевых задач. Рейтинг Путина стремительно пошел вверх, народ наконец-то увидел у штурвала государства такого лидера, какого хотел видеть на протяжении всех постсоветских лет.

Уже 23 августа Басаев с остатками боевиков был выбит назад, в Чечню. Общественное мнение России оказалось впечатлено первыми успехами армии, тем, как быстро она научилась разбираться с хорошо подготовленным противником в сложнейших условиях горной местности. Террористы пытались запугать российское общество, сломив волю к сопротивлению. В сентябре были организована масштабная серия взрывов жилых многоэтажных домов. Сотни людей погибли.

В ответ российская армия окружила границы Чечни и 1 октября вступила на территорию, где исламисты чувствовали себя безнаказанно. Тогда на всю страну прозвучали слова Путина, принесшие ему невероятную популярность: «Мы будем преследовать террористов везде. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим».

Фраза «мочить в сортире» стала одним из первых мемов современной русской культуры. В течение всей осени российская армия осторожно продвигалась вперед, занимая города, аулы и горные долины. Грозный взяли уже в следующем году, после чего активная фаза военной кампании завершилась. Победа была достигнута чуть более чем за полгода.

Почему отставка Ельцина была неизбежна

Конец 1999 года обещал стать очень интересным. 30 декабря Путин выступил с программной статьёй «Россия на рубеже тысячелетий». В ней он чётко обозначил принципы своей будущей программы: патриотизм, отказ от бездумного заимствования иностранных моделей устройства общества, сильное государство, социальная солидарность.

Путин с горечью констатировал: «Нашей страны нет сегодня в числе государств, олицетворяющих высшие рубежи экономического и социального развития современного мира». Он ставил своей целью преодолеть этот экономический разрыв. Были обозначены задачи по нормализации финансовой системы страны, обузданию инфляции, налоговая реформа, ликвидация теневой экономики, увеличение доходов населения, восстановление производства и сельского хозяйства. Все эти идеи были восприняты общество с большим энтузиазмом. Впервые лидер давал не абстрактные обещания, как Ельцин, а называл четкие показатели и сроки, когда они должны быть достигнуты.

Фото: Сенцов Александр, Чумичев Алекс/ТАСС Декабрь1999 года, президент РФ Борис Ельцин объявил о досрочном уходе со своего поста и о временной передаче полномочий председателю правительства Владимиру Путину

Что характерно, Путин полностью выполнил свои обещания, данные перед выборами. ВВП страны превысил не только обещанный уровень Португалии, но и Южной Кореи, Испании, Австралии и других развитых стран мира. Налоговая реформа оказалась одной из самых эффективных в мире, а подоходный налог — одним из самых низких. Теневая экономика оказалась почти ликвидирована, доходы граждан РФ непрерывно и быстро росли. Сельское хозяйство России стало одним из сильнейших, наша страна вновь, как столетия до этого, стала крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции. Но вернемся в 1999 год.

19 декабря состоялись выборы в Государственную думу. На них большинство получила КПРФ (113 мандатов), но неожиданно хорошо выступили две новые политические силы: «Единство» (73 мандата) и «Отечество — вся Россия» (66 мандатов). В 2001 году эти два блока объединились в партию «Единая Россия», но уже с 2000 года действовали сообща, обеспечив в парламенте уверенное пропрезидентское большинство. Удивительный факт: популярность Путина была так высока, что даже либеральная оппозиция («Союз правых сил») шла на выборы с лозунгом «За Путина».

31 декабря Ельцин объявил о досрочной отставке. К этому его подталкивала и политическая ситуация (в стране уже имелся новый общепризнанный лидер), и тяжелое состояние здоровья (все, наблюдавшие предновогоднее обращение президента, отмечали, что даже краткая речь давалась ему с трудом). Ельцин сказал тогда, что не должен мешать естественному ходу истории и еще полгода «держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее».

Согласно Конституции РФ, временным главой государства немедленно стал председатель правительства. Досрочные выборы президента РФ назначили на 26 марта 2000 года.

Кто соперничал с Путиным на выборах президента

В России началась избирательная кампания. Конкуренция была жесточайшей, в выборах участвовали очень сильные соперники: почти победивший Ельцина на выборах 1996 года коммунист Геннадий Зюганов, любимец либерального сообщества Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие известные политики, всего 11 человек.

Поначалу ходили слухи, что будет выдвигаться крайне популярный в народе недавний премьер Примаков, однако он очень точно рассчитал свои перспективы и добровольно уступил лидерство Путину. Стоило начаться кампании, как политологи и социологи заговорили о ранее не встречавшемся феномене — «путинском большинстве».

Если раньше у Ельцина не было твердой опоры на большинство избирателей и за него голосовали во многом от противного, «чтобы не свернули реформы», «чтобы не отобрали приватизированные квартиры», «чтобы к власти не пришли коммунисты», то теперь обнаружилось, что большинство населения России сделало выбор и поддерживает Путина, потому что считает его достойным кандидатом в президенты.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Охрана сопровождает Геннадия Зюганова к машине после голосования. Выборы президента РФ и мэра Москвы в 1996 году

Каким был главный лозунг Путина на выборах

25 февраля в газетах появилась предвыборная программа Путина. Она включала три главных тезиса: борьба с бедностью, защита рынка от криминала и трансформация внешней политики исходя из национальных интересов России. Тогда кандидат заявил, что главный посыл его программы звучит очень просто: «достойная жизнь». Когда вскоре состоялся розыгрыш эфирного времени для телевизионных дебатов между кандидатами, Путин отказался участвовать в них, заявив, что собирается доказывать свою программу делами, а не словами.

20 марта, когда до выборов оставалась всего неделя, глава правительства неожиданно прилетел в Чечню, где продолжалась борьба с остатками террористических банд. Стоит отметить, что чеченские боевики в это время имели на вооружении американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», так что риск во время полёта в Грозный был весьма серьёзным.

Перелёт из Краснодара в Грозный на боевом истребителе оказался настолько эффектным ходом, что рейтинг Путина сновав взлетел (превысив 80% одобрения деятельности) и после этого сомневающихся в его победе не осталось. Конечно, главное, за что голосовали избиратели, это за лидера, который смог доказать народу, что Россия может побеждать. На фоне поражений совсем недавнего прошлого, дипломатических отступлений, готовности на все, лишь бы заслужить одобрение Запада, это выглядело настоящей революцией.

С какими результатами завершились выборы, были ли провокации

26 марта 2000 года настал день голосования. В списки избирателей было внесено 109,372 миллиона человек. Более 186 тысяч избирателей страны проголосовали досрочно. Явка на выборы составила 69%. За Владимира Путина было подано 52,9% голосов, его ближайший соперник Геннадий Зюганов набрал лишь 29%. Путин победил в 85 из 89 субъектов Федерации.

Иностранные наблюдатели из Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметили, что значительных нарушений на выборах не зафиксировано и результаты голосования не вызывают сомнений. Это был полный успех. Ведь на президентских выборах 1996 года Ельцину пришлось состязаться во втором туре, причем победа досталась ему с огромным трудом.

Фото: Иванов Виталий/ТАСС Члены участковых комиссий приступили к подсчетам голосов, отданных избирателями за того или иного кандидата в президенты России, 26 марта 2000 года

Утром в день выборов Путин отдал свой голос на участке № 2026 Гагаринского района Москвы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что проголосовал «за будущее России», и выразил уверенность, что, несмотря на всю сложность ситуации в Чечне, выборы там состоятся, а армия и спецслужбы полностью контролируют ситуацию.

Боевики действительно попытались устроить 25 и 26 марта несколько провокаций, в ходе которых погибли четверо сотрудников МВД, стоявших на КПП на дорогах Чечни. За сутки спецслужбы провели в Чечне 18 оперативных мероприятий и добились высокого уровня порядка для территории, где пока продолжались боевые действия. ТАСС сообщил вечером, что на участке трассы Ростов — Баку в Гудермесском районе Чечни были обезврежены восемь мощных, подготовленных к взрыву фугасов.

В 14:15 руководители центра ВВП и «Фонда эффективной политики» выступили с сообщением, что на это время собраны и обработаны голоса 18 тысяч избирателей, опрошенных в ходе экзитполов. Днём эксперты были ещё не уверены в результатах и говорили про второй тур, но в 18:00 представитель Федерального информационного центра «Выборы-2000» Дмитрий Орешкин с уверенностью заявил, что результаты выборов будут получены к вечеру, а второго тура не будет.

Политолог Глеб Павловский тогда же отметил, что выборы 2000 года стали первой избирательной кампанией, в которой существенную роль сыграл интернет, и предрёк близкий закат эры традиционных СМИ. Вечером в день выборов Путин, уже почти официально ставший президентом, встретился с главой миссии ОБСЕ, поблагодарив ее за внимание к делам России.

Как и когда Путин официально стал президентом России

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вступления в должность второго президента России. На церемонии приуставали около полутора тысяч человек: 448 депутатов Госдумы, 175 членов Совета Федерации, 19 судей Конституционного суда России, представители правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, дипломатический корпус и главы дипломатических миссий. Президент Путин принёс присягу на тексте Конституции РФ, после чего первый президент Ельцин вручил ему символ президентских полномочий — регалии ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фото: Скриншот с видео/kremlin.ru Владимир Путин

Ельцин произнес небольшую речь, сказав слова, которые запомнились всем: «С этого дня начинается официальный отсчет президентства Владимира Путина. Я передаю ему не просто символ президентской власти, он получает главное — ответственность за судьбу страны, всех россиян. Поэтому сегодня хочу пожелать вам, Владимир Владимирович, успехов и удачи. Россияне вас помнят, и вместе с ними вы будете идти вперед. Эти слова искренние, идут от самого сердца, и я не могу иначе, поскольку все это прошло через меня. Ваша цель — оправдать эти надежды, и хочу повторить слова, которые я вам когда-то говорил: „Берегите Россию“».

После церемонии состоялся парад Президентского полка и торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля, которое вел патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.