Путин ответил на вопрос, грозит ли России зависимость от Китая Путин: о том, что Россия впадает в зависимость от Китая, говорят завистники

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

О том, что России грозит зависимость от Китая, говорят не скептики, а завистники, так ответил президент РФ Владимир Путин на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. Глава государства указал, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

Это (о зависимости РФ от Китая. — NEWS.ru) говорят не скептики, а завистники, потому что зависимость той же европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская, — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что на протяжении десятилетий всегда было много желающих настроить Китай против Советского Союза и России, и наоборот. Путин добавил, что Москва очень дорожит отношениями с Пекином.

Ранее Путин сообщил, что по газопроводу «Сила Сибири — 2» из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубических метров газа. Совокупный объем поставок газа к 2030 году газа составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн тонн сжиженного газа.

В январе Россия вышла на первое место по сумме экспорта природного газа в Китай. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд куб. м. При этом объемы таких крупнейших поставщиков, как Катар и Туркмения, сократились до 1,9 млрд куб. м и 2,2 млрд куб. м соответственно.