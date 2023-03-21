Путин рассказал о подготовке поставок газа в Китай через Монголию Путин: параметры строительства газопровода «Сила Сибири-2» согласованы

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Практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы, сообщил президент России Владимир Путин на официальных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, по этому газопроводу из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубических метров газа.

Новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд м. куб газа стабильных поставок из России, — заявил Путин.

Путин отметил, что российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях. Как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. По его словам, совокупный объем поставок газа к 2030 году газа составит не менее 98 млрд м. куб., а также 100 млн тонн сжиженного газа.

Протяженность газовой трубы «Силы Сибири-2» составит 6,7 тысячи км, из которых 2,7 тысячи км пройдут по российской территории. Предполагалось, что «Сила Сибири-2» станет для России фактической заменой подорванного «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что в январе Россия вышла на первое место по сумме экспорта природного газа в Китай. Таковы данные таможни КНР. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд куб. м. При этом объемы таких крупнейших поставщиков, как Катар и Туркмения, сократились до 1,9 млрд куб. м и 2,2 млрд куб. м соответственно. Общий импорт Китая в январе 2023 года вырос по отношению к январю 2022 года на 1%.