Россия в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

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В январе 2023 года Россия вышла на первое место по сумме экспорта в Китай природного газа по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд куб. м.

По информации ведомства, объемы таких крупнейших поставщиков, как Катар и Туркменистан, сократились до 1,9 млрд куб. м и 2,2 млрд куб. м соответственно. Общий импорт Китая в январе 2023 года вырос по отношению к январю 2022 года на 1%. Таким образом, он составил до 11,3 млрд куб. м газа.

В начале февраля Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Китай договорились о новых поставках газа по дальневосточному маршруту. В ведомстве отметили, что подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения, согласно которому РФ увеличит объем поставок газа в КНР на 10 млрд кубометров в год.

Ранее в статье для «Жэньминь жибао» под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» президент России Владимир Путин отметил, что газопровод «Сила Сибири» стал «сделкой века» благодаря своим масштабам, а поставки российской нефти и угля в Китай значительно увеличились.