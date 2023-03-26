Путин опроверг создание военного союза России с Китаем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создает с Китаем никакого военного союза и не угрожает другим странам. Глава государства сообщил об этом в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что между Москвой и Пекином существуют вполне прозрачные отношения.

Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного, — сказал Путин.

Россия и Китай развивают военное сотрудничество и в том числе проводят совместные учения, напомнил Путин. Глава государства отметил, что Россия продолжает проводить учения и с другими странами, несмотря на события в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Путин рассказал, как во время визита председателя КНР Си Цзиньпина они после рабочего обеда переместились в квартиру президента РФ, где пили чай у камина и обсуждали ситуацию в мире. Российский лидер отметил, что китайский коллега уделил особое внимание раскрытию «позитивных начал» представленного Пекином плана по мирному урегулированию украинского кризиса.