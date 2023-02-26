Проханов: у России нет никакого шанса погибнуть, она обречена жить вечно Писатель рассказал, как видит настоящее и будущее России, механизмы существования которой он исследует в своих произведениях на протяжении всей жизни

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Александр Проханов

26 февраля журналист, писатель Александр Проханов отмечает 85-летие. Его называют соловьем империи, провидцем, мастером метафоры. Все эти качества в полной мере проявились в его новой книге «Меченосец», главный герой которой капитан госбезопасности Сергей Листовидов получает задание внедриться в организации, готовящие разрушение СССР, и спасти Союз. Как литератор видит настоящее и будущее России, механизмы существования которой он исследует в своих статьях, выступлениях и книгах на протяжении всей жизни, Проханов рассказал в интервью NEWS.ru.

— В «Меченосце» вы называете СССР «великим проектом по созданию идеального государства». А что представляет собой проект «Россия» и каким он будет дальше, на ваш взгляд?

— Я думаю, что проект «Россия» по-прежнему будет нести в себе образ идеального государства. Потому что все русские империи, а их было пять (Киевско-Новгородская Русь святого Владимира, Московское царство с Иваном Васильевичем Грозным, Романовская империя, Сталинская красная империя и пятая — это сегодняшнее наше государство, которое выстраивается, условно назовем его Путинской империей), существовали потому, что внутри присутствовало таинственное неизменное сияющее мечтание. Мечтание об идеальном бытии, царствии небесном на земле. Это мечтание кочует из эпохи в эпоху, обретает своих проповедников. Исчезнув в красной среде, оно перекочевало вместе со знаменем Победы в нашу империю.

Как бы ни казалось некоторым наше сегодняшнее государство чудовищным, нелепым, наполненным скверной и несовершенством, но в недрах этого государства лежит идея его совершенствования, очищения. Поэтому проект «Россия» по-прежнему несет в себе вот этот образ идеального бытия, идеальной божественной справедливости.

В свое время Ельцин сложил загадочное, во многом бессмысленное, трагическое постсоветское квазигосударство. Его даже нельзя было назвать государством, потому что оно находилось под управлением американских спецслужб. Они формировали все наши ведомства, все наши заведения. Чего только стоит заведение Чубайса, которое было гнездом цээрушников.

У этого государства — квазигосударства — не было своей национальной политики, не было своих интересов. И казалось, что Россия из страны небесной вертикали, которая всегда помышляла о высших смыслах, вдруг превратилась в такую фанерную доску двухмерной плоскости и ей больше никогда не подняться. Но случилось нечто необычное, неразгаданное, до сих пор необъяснимое, когда Россия очнулась и опять стала возрождать свою суверенную государственность, свою имперскую сущность. И в этой работе Путин оказался на своем месте.

Вопрос остается: он ли выстраивал эту новую русскую государственность, которая пришла на смену двухмерной ельцинской России, — или же само государство, подчиняясь своей глубинной исторической логике, выбрало его как мастера? Чтобы он своим мастерством выстраивал башню новой, как я ее называю, Пятой русской империи.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Александр Проханов

— У России есть шансы победить в нынешнем противостоянии с Западом?

— Что за странный, пораженческий, декадентский, либеральный вопрос?! Вы живете в великой, грандиозной, космической стране и спрашиваете, есть ли у этой страны шанс дожить до завтрашнего дня?!

У России нет никакого шанса погибнуть, как бы она ни стремилась умереть. У России нет никакого шанса не победить в СВО. Потому что Россия обречена жить вечно, она обречена вечно переходить из одной имперской стадии в другую.

— Но среди части как оставшихся, так и уехавших россиян еще живо мнение, что в России «всё плохо». И что если и будет хорошо, то не скоро. Что вы им ответите?

— Эта мысль была сформулировала и осуществлена в период перестройки, когда были разрушены все коды Советского государства, было внушено народу, что страна, в которой они живут, чудовищна, омерзительна и кровава, уродлива и не способна на существование. Эта страна оказалась разрушена.

И чтобы она не возродилась никогда, народу — или населению уже, потому что это уже не народ, это население — разрушители Советской страны внушали мысль, что всё это обречено, здесь никогда не будет цветения, здесь всё свинство, вечное свинство. А спасение только там, [на Западе], где душистые шампуни и бродвейские мюзиклы, где иногда трудно отличить мужчину от женщины...

Это целая огромная педагогика, этим занимались школы, университеты, СМИ, пропагандисты, диск-жокеи... И мы получили народ деморализованный, который пережевала и отхаркивала западная могущественная цивилизация. Вот что произошло. И поэтому сегодня мы сталкиваемся с гигантской трагедией обесценивания русского человека.

А русский народ, который после победы 1945 года был народом-великаном, после катастрофы 1991 года стал народом-лилипутом. И мы снова должны из народа-лилипута превратиться... ну не в великана, это отдаленная перспектива, а в народ, который имеет нормальный рост.

— СВО, по-вашему, помогает или мешает этому процессу?

— СВО — это один из этапов русской контратаки, начавшейся после того, как Россия вдруг проснулась и стала обретать то, что у нее страшно украли благодаря предателям, стала, например, восстанавливать оборонные заводы, которые были расхищены.

Фото: Совет Федерации Александр Проханов

— За последний год было принято немало законов, поправок, касающихся сохранения традиционных ценностей. Но само понятие новой российской идеологии до сих пор четко не сформулировано. В чем она заключается, на ваш взгляд?

— До недавнего времени идеология в России была либеральная, теперь она свергнута. Идеологи либерализма потеснены и убежали. И сейчас Россия стоит перед выбором того, какая идеология должна возникнуть после краха либеральной идеологии. Мы стоим на перепутье.

Есть очень сильные группировки, которые мечтают возродить дореволюционную, имперскую, белую идеологию. Есть группа мощная, считающая, что идеология должна быть советской, потому что советская идеология позволила одержать победу и разгромить фашизм. Все остальные идеологии, в том числе царская, — это идеологии исторического поражения.

Эта новая идеология, о которой мы говорим, будет создаваться в сражениях, в преодолениях. Она уже создается.

Это идеология, конечно, Пятой империи — идеология стремления к высшему идеалу существования. В каком виде идеал будет оформлен — в виде дорог, скоростных поездов, двигателей на атомном топливе, какие будут институты, как будут устроены парламенты, какие бикини будут носить женщины — это уже вопрос истории и практики.

Мы говорим о Пятой империи, которая уже зародилась.

— Но здесь и сейчас наша страна находится в серьезном конфликте с Западом. Как он разрешится, когда закончится противостояние России и НАТО?

— Никогда оно не закончится. Потому что оно вечно от сотворения мира, Россия и Запад — это антагонисты, это две разные мечты.

Американская, англосаксонская — это мечта доминирования, мечта господства сильного над слабым, совершенного над несовершенным. И метафора американской мечты — это град на холме. Когда холм — это гора американской истории, на ней стоит град, то есть крепость, и из этой крепости Америка повелевает миром.

А русское сознание абсолютно другое, оно не основано на идее подавления. Оно основано на идее гармонии, идее божественной справедливости. Поэтому русская мечта имеет другую метафору — это храм на горе. Наша история — это гора, на ней стоит храм, который своими крестами касается света небесного, и этот свет исходит в наши дома, семьи, в наши школы...

Эти две мечты несовместимы, находятся в постоянном противоречии и конфликте. Иногда этот конфликт принимает жестокие и даже ужасные формы, грозящие ядерным апокалипсисом. Иногда становится более спокойным. Был такой период, когда этот конфликт показался исчерпанным и между русской и американской мечтой установилась полная гармония. Это была кажущаяся гармония начала как раз 1990-х, после чего русская мечта была истреблена мечтой американской. И только сейчас наша русская мечта мучительно возрождается.