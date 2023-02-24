Зеленский дождался приглашения на саммит НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет в Вильнюсе. Столтенберг добавил, что надеется на очное участие Зеленского в мероприятии, но понимает, что все будет зависеть от ситуации на Украине, передает ТАСС. Встреча 30 лидеров натовских государств пройдет в литовской столице 11–12 июля.

Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе, — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в Таллине.

Ранее о том, что Зеленский планирует поучаствовать в очередном саммите НАТО, сообщал посол Украины в Литве Петр Бешта. Он отмечал, что для этого Зеленскому еще нужно получить приглашение, поскольку Украина не является членом военного блока.

Столтенберг ранее заявил, что страны НАТО истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву. Генсек констатировал, что украинский конфликт вошел в фазу «логистической битвы на истощение». По его словам, расход боеприпасов на Украине значительно превышает объемы их производства, в связи с этим странам Альянса необходимо выпускать больше оружия. Столтенберг указал, что сейчас это количество снарядов не является «устойчивым».