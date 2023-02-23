«На истощение»: Столтенберг заявил о новой фазе конфликта на Украине Столтенберг: страны НАТО истощили запасы снарядов для поставок Украине

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Страны Североатлантического альянса истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News. По его словам, конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния, рассчитанного на истощение противника. Перед военным блоком стоит задача в наращивании производства, добавил он.

Это становится изматывающим конфликтом на истощение. Мы оказывали поддержку, используя наши запасы, но расход боеприпасов на Украине намного превышает наши объемы производства. Это [количество снарядов] не является устойчивым, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО уклонился от вопроса о просьбах властей Украины поставить истребители. Столтенберг подчеркнул, что более острой потребностью являются боеприпасы, а также запчасти и техобслуживание систем вооружений, которые ранее уже были поставлены Киеву.

21 февраля Столтенберг рассказал, что Россия якобы готовится к новым наступательным действиям и обращается за помощью к Северной Корее и Ирану. Столтенберг обратился к странам-членам Альянса с призывом ускорить поставки вооружений на Украину и как можно скорее обеспечить ВСУ необходимыми снарядами и техникой.