Столтенберг предупредил о новых наступлениях России Столтенеберг: Россия готовится к новым наступлениям с КНДР и Ираном

Фото: Министерство обороны РФ

Россия планирует осуществить ряд новых наступлений и уже готовится к ним, заявил в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, для осуществления задач военное руководство страны обращается к Северной Корее и Ирану.

Путин готовится к наступательным действиям и обращается за помощью к КНДР и Ирану, — сказал генсек НАТО.

По его мнению, страны-члены Североатлантического альянса должны ускорить поставки вооружения на Украину, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить бойцов ВСУ необходимыми снарядами и техникой на случай предстоящего наступления со стороны РФ.

До этого Столтенберг уже заявлял, что Россия готовит крупнейшее с момента начала военной операции наступление, в стране сейчас происходит наращивание резервов и доступного вооружения. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России следует ударить тактическим ядерным оружием по логистическим центрам НАТО. Это станет ответом Альянсу за борьбу, которую он продолжает вести с Россией, отметил депутат в Telegram