Зеленский собрался на саммит НАТО, но его туда никто не приглашал Посол Украины сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите НАТО, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе, сообщил BNS посол Украины в Литве Петр Бешта. Дипломат добавил, что для этого Зеленскому еще необходимо получить приглашение, поскольку Украина не входит в число стран — членов Североатлантического альянса.

Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО, — сказал украинский посол в Литве.

Украинская сторона рассчитывает, что Зеленского пригласят на встречу, подчеркнул дипломат. По его словам, в Киеве надеются на «кардинальные изменения военной ситуации» на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7, которая состоится в онлайн-формате 24 февраля. Об этом рассказал генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. Он отметил, что тема Украины, как ожидается, станет основной в обсуждении. Мацуно предположил, что Япония выступит за ужесточение санкций «семерки» в отношении России и усиление поддержки Киева. Власти Японии также планируют пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме, который состоится в мае.

Зеленский ранее по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве заявил, что Украина уже ведет работу с Вашингтоном над поставками новых вооружений.