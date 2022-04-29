«Какие-то молекулы»: Проханов высказался о россиянах Писатель Проханов заявил об отсутствии гражданского общества в России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России нет гражданского общества, а есть «множество ссорящихся молекул», заявил в беседе с NEWS.ru писатель Александр Проханов. Литератор считает, что власти должны проявить волю и изменить ситуацию, иначе «здесь по-прежнему будут царствовать олигархические представления о бизнесе» и потребительское отношение к жизни. Так он прокомментировал действия владельцев московских книжных магазинов, которые продают книги ряда российских писателей, критикующих спецоперацию РФ на Украине.

Нет в России гражданского общества, есть множество микроскопических, ссорящихся между собой каких-то молекул и ветви власти, которые являются формой сильной президентской власти, — заявил Проханов.

По мнению писателя, гражданское общество может сформироваться в России, «если у этой консолидированной власти хватит воли на изменение ситуации».

А если не смогут [изменить ситуацию], а я вижу, что не хватает воли, то всё останется на своих местах. В России по-прежнему будут царствовать олигархические представления о бизнесе, ценностях и потребительское отношение к жизни. Я написал: "В московских ресторанах пьют "Шагри"​ (сухое вино. — NEWS.ru), а на Чёрном море гибнут корабли«. Вот и всё, что я могу вам сказать, — заключил писатель.

28 апреля сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделились статистикой, согласно которой 92% россиян назвали себя патриотами. Из них абсолютными любителями отчизны признали себя 54% граждан, что стало рекордом с 2000 года. Патриотический уровень в России не опускался ниже 80% за последние два года, отметили во ВЦИОМе.

Ранее полпред правительства в судах Михаил Барщевский заявил, что развитие гражданского общества и политической конкуренции — самые действенные методы борьбы с коррупцией. По его словам, на фоне введения Западом санкций Россию ждёт риск колоссальной коррупции и усиление госконтроля не является панацеей.

Доктор политических наук Юлий Нисневич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова Барщевского, отметив, что важность развития гражданского общества и политконкуренции — это «обычная истина». По его словам, рассуждая о борьбе с коррупцией, стоит скорее говорить о таком понятии, как гражданский контроль, который должен быть профессиональным.