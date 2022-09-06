ФСБ обезвредила вирус-шпион на оборонном заводе в Керчи

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Сотрудники ФСБ России обнаружили на одном из оборонных предприятий в Керчи вирус-шпион, способный захватывать пароли и другие данные, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ведомства. Утечку информации удалось предотвратить, а системному администратору, отвечающему за кибербезопасность, объявлено предупреждение.

Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве ФСБ задержала россиянина, который планировал вступить в «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что мужчина планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 «Приготовление к преступлению» и ч. 2 ст. 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации».

До этого силовики сообщили о задержании агента украинской разведки под псевдонимом Альпендорф, который подозревается в передаче данных об объектах Минобороны России. Задержанный гражданин Украины проживал в Курске, дома у него обнаружили литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, а также спецсредства, переданные разведкой.