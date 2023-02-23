«Я бы сам с трудом все выслушал»: Путин оценил свое послание Федсобранию Путин признался, что сам бы с трудом выслушал послание длиной в два часа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин признался, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию длиной в два часа. Во время общения с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества он отметил, что произнести речь намного легче, чем воспринимать информацию.

Вот вы сказали про послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать, — сказал Путин.

Увидев за ветеранами боевых действий молодых бойцов, Путин напомнил, что последние слова в его обращении были о том, что правда на стороне России, а, глядя на военнослужащих, хочется добавить, что и «будущее точно за нами».

Во время общения с ветеранами российский лидер подчеркнул, что святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну. Он добавил, что Фонд поддержки участников спецоперации на Украине будет напрямую подчиняться правительству.

21 февраля президент РФ обратился к Федеральному собранию. Выступление заняло 1 час 45 минут. В ходе него Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, а также затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики страны.